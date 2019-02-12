Yazgan'dan 'Bir Tatlı Telaş' söyleşisi

ÇOCUK, genç ve yetişkin psikiyatristi, yazar ve aynı zamanda karikatürist de olan Yankı Yazgan, 'Bir Tatlı Telaş' isimli söyleşi ve çizgileriyle Konak Belediyesi'nin konuğu oldu.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra Yazgan'ın annesi Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan ve çok sayıda seveni katıldı. İzmirli olan Yazgan'ı arkadaşları da yalnız bırakmadı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, zaman zaman durup dinlenmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Çalışmak için hep bir gerekçemiz var. Yetiştirilmesi gereken işler. Hayat devam ediyor. Akıp gidiyor. Her şeyin bir sonu var. Kendimize de özen göstermemiz, vakit ayırmamız gereken zamanlar var. Kendinize ne kadar çok yatırım yaparsanız, ilişkilerinize de değerler katıyorsunuz. Bize soluklanma fırsatı sunan Yankı Yazgan'a teşekkür ederiz" dedi.

İLK SERGİSİNİ KONAK'TA AÇTI

Çizdiği karikatürlerin hikayelerinden oluşan söyleşisinde Yankı Yazgan, çizmeye çocuk yaşlarda başladığını belirterek, zaman içinde çizgideki yeteneğini psikolojiyle birleştirdiğini dile getirdi. Çizmenin insana başka yönler kazandıran bir uğraş olduğunu belirten Yazgan, ilk kez Konak Belediyesi'nin ürettiklerini sergilemeye değer bulduğunu söyledi. Karikatür çizdiğini bile yeni öğrenen dostları olduğunu dile getiren Yazgan, hayatının çok önemli bir noktasının çizerlik olduğunu söyledi. Yazgan, çizdiklerinin karikatürden çok vinyet olarak da adlandırılabileceğini ifade ederek, "Çizgi bir ifade aracı. Bir konuşma aracı. Çizgi, konuşmak kadar, yazmaktan daha eski bir ifade aracı. Eski dönemlerde mağara duvarlarına yapılan çizimler, bilim gelişmediği dönemde insanların çizgileriyle dolu. Söyleyecek, anlatacak şeyleriniz olduğunda çizgi bunlardan önemli bir araç" dedi.

YAŞANANLAR ÇİZGİLERİNE YÖN VERDİ

Çizerliğinin profesyonel olmamasının verdiği özgürlükle üretimler yaptığını belirten Yazgan, karikatürlerini sadece çizgiyle değil, yazıyla tamamlamaktan zevk aldığını söyledi. "Çizgi bana bilmediğim alanların kapılarını açtı" diyen Yazgan, "İlkokulda defterlerin, kitapların sayfalarının sağı-solu karalamalarla doluydu. Buna bakan öğretmenlerim dersi dinlemediğimi düşünürdü. Aslında son yıllarda yapılan araştırmalar konsantrenin güçlü olabilmesi için karalamanın önemli olduğunu söylüyor. Çocukların yaptığı karalamalara dikkatle bakmak lazım. Bazen istemediğimiz, onun için zararlı şeyler de yapılabiliyor ama bazen de onun için çözüm olacak işlere neden oluyor" diyerek çocukların davranışlarını, tepkilerini doğru okumak gerektiğini söyledi.

SERGİ, 26 MART'A KADAR İZLENEBİLECEK

İki saate yakın süren söyleşinin ardından Başkan Pekdaş, Yankı Yazgan'a teşekkür ederek çiçek sundu. Benal Nevzat Salonu'nun fuayesinde söyleşiyi desteklemek amacıyla bir günlüğüne açılan Yazgan'ın çizgilerinden oluşan sergi, 26 Mart tarihine kadar Neşe ve Karikatür Müzesi'nde izlenebilecek.

İZMİR, ()

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