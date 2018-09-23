Yazarlar ve okurlar bir araya geldi

MERSİN, () - MERSİN'in Silifke ilçesinde düzenlenen 2'nci Edebiyat Festivali'nde yazarlar Neslihan Önderoğlu, İnci Aral ve Şükrü Erbaş okurlarla bir araya gelip kitap imzaladı.

Açılan stantlarda kitap tanıtım ve satışının yapıldığı festivalde imza dağıtan İnci Aral, Şükrü Erbaş ve Neslihan Önderoğlu, okurları ile sohbet etme fırsatı buldu. Kendilerine ilgi gösteren edebiyat severlerle sohbet de eden yazarlar, kitaplarını Silifkeliler için imzaladı. Sevdikleri yazarlar ile tanışmak isteyen vatahndaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Festivale ilişkin konuşan Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Silifke; tarihine, kültürüne ve doğal güzelliklerine her zaman sahip çıkmış bir ilçedir. Kentimizin bu güzellikleri yanında modern ve çağdaş bir şekilde büyümesini istiyoruz. Yapmış olduğumuz şenlikler, festivaller, sosyal ve kültürel etkinliklerle bu zenginliğimizi tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. 2'nci Edebiyat Festivali kapsamında yazarlarımızı, kendilerini sanata ve kültüre adamış değerli konuklarımızı ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Silifke, kültür ve sanata verdiğimiz destekle kültür üreten ve bunu geleceğe aktaran önemli bir birikime kavuşmuştur" dedi.



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