Yazar ve kahramanı Küçük Kulüp üyeleriyle buluştu

İZMİR'deki Küçük Kulüp, Hayatın İçinden Söyleşileri etkinlikleri kapsamında bu kez 'Sızı' romanının kahramanı ve yazarını ağırladı.

Hayatın İçinden Söyleşileri konusunda uzman konukları ağırlamaya devam eden Küçük Kulüp, yıllar öncesine dayanan dostluklarını gerçek yaşam hikayesini yazdığı 'Sızı' isimli romanla ölümsüzleştiren yazar Canan Tan ile kitabın kahramanı astrolog Filiz Özkol'u, üyelerle buluşturdu. Ünlü astrolog Filiz Özkol'un annesi ile ilişkilerini ele alan kitapta olaylar Maraşlı bir toprak ağasının göçmen bir ailenin kızı olan Nergis'i kaçırması ile başlıyor. Nergis önceleri bu durumdan memnun olsa da daha sonra pişman oluyor ve ayrılmak istiyor, ancak bu o kadar kolay değil. Nergis, Efsun'a (Filiz Özkol) hamile. Olaylar bundan sonra gelişiyor ve farklı bir boyut kazanıyor.

Söyleşide konuşan yazar Canan Tan, yaşanmış bir hayat hikayesini romanlaştırmanın riskli bir iş olduğunu belirterek, "Sızı' ve 'Hasret' romanlarım gerçek hayat hikayesidir. Gerçek yaşanmışlıkları romanlaştırmak oldukça zordur. Defterlerce not tuttum, kayıt cihazları, telefon konuşmaları ve yüz yüze buluşmalardan sonra 'Sızı' ortaya çıktı. Filiz önce kimliği gizli kalsın istedi. Daha sonra eşi ikna etti. Tabii ki romanda isimleri değişirdim. Herkes bana 'Böyle anne olur mu' diye soruyor. Anne şefkatinden yoksun binlerce çocuk var ne yazık ki" dedi.

Astrolog Filiz Özkol da "Hayat gül bahçesi ve dikenleri ile de varız. Aslında hepimizin hayatı bir roman. Yaşadıklarımızdan dersler alıp önümüze bakıp gülümsemek gerekiyor. Hayat hikayem sevgili dostum, usta kalem Canan Tan sayesinde ölümsüzleşti. Kitabın oluşum aşamasında çok duygu dolu anlar yaşadım. Hala kitabı baştan sona okumadım, bölüm bölüm okudukça çok etkileniyorum, devamını getiremiyorum, bırakıyorum" diye konuştu.

Kitapla ilgili söyleşinin ardından Filiz Özkol 2019 yılı burçlarını da Küçük Kulüp üyeleri için yorumladı.

Konuşmanın sonunda Küçük Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri Ümran Bağcı ve Ahmet Aslaner konuşmacılara çiçek vererek teşekkür etti.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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