Yazar Tığ 'Sur ve Sır' kitabını imzaladı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yerel tarih üzerine araştırmalar yapan gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ'ın yeni kitabı 'Sur ve sır' okuyucularıyla buluştu.

Devrek Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza gününe Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ve sanatseverler katıldı. İmza gününde Devrek türkülerinden oluşan konser verildi.

Yazar Alaattin Kara’nın yönettiği söyleşi de İbrahim Tığ, kitap hakkında bilgiler verdi. Kitabın kendi hayatından ve birçok kişinin çocukluğunda ve gençliğinde yaşadığı zorlukları anlattığını ifade etti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ise sanata ve sanatçıya büyük saygı duyduğunu belirterek, "Sanatçı ışığı alnında duyan ilk insandır, kutsaldır, bir eseri ortaya çıkarırken bir dizi mücadele, çaba, acı, mutluluk, kabul ve reddedişle karşı karşıyadır. Sanatçıdır, geçmişle gelecek arasında köprü kuran kültürlerimizin, türkü, mani ve ninnilerimizin yaşatılmasında büyük rol oynar. Bu yüzdendir ki onlara çok şey borçluyuz" dedi.



Etkinlik sonunda İbrahim Tığ ile Başsavcı Yüksel Kocaman 'Sur ve Sır' kitabını okuyuculara imzaladı.