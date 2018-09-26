Yazar Şiyak, 'Yol ve Sıla' adlı kitabını Vali Güvençer'e hediye etti

MANİSA Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret eden Araştırmacı-Yazar İlber Şiyak, 'Yol ve Sıla' isimli kitabını hediye etti.

Araştırmacı-Yazar İlber Şiyak, Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla 2018 yılında yayımlanan 'Yol ve Sıla' isimli kitabı hakkında Vali Mustafa Hakan Güvençer'e bilgi verdi. Şiyak, "Manisa'da bana gösterdikleri maddi ve manevi desteklerinden dolayı başta Valimize ayrıca eserin sizlerle buluşmasını sağlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik'e, belediye çalışanlarına ve Manisalılara teşekkür ederim. Makedonya'ya yaptığım araştırma ve derleme gezilerimde yardımcı olarak her türlü desteği veren Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği yetkililerine de teşekkür ederim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Güvençer ise, Şiyak'a, hem kendisi hem de Manisalılar adına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

MANİSA, ()

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