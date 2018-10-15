Yazar Demiral, çocuklarla iletişim yollarını gösterdi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde düzenlenen etkinlikte Yazar Seran Demiral, bir araya geldiği çocuklarla oyunlar oynadı.

Bir sanat evinde 'filozof çocuklar' toplantısı düzenlendi. 'Parmak Uçları', 'Likya'nın Şarkısı' ve 'Filozof Çocuklar Kulübü' gibi kitaplarıyla tanınan Yazar Seran Demiral, Datçalı çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Demiral, çocukları anlamanın yollarını uygulamalı olarak gösterdi. Ailelerinin izlediği toplantıda, Demiral çocuklarla oyunlar oynadı, onların sorularına yine onların diliyle yanıt verdi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonunda çocukların mutluluğu dikkat çekti.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Demiral, günümüz çocuklarıyla ebeveynleri arasındaki iletişimin yeterince sağlıklı olmadığını söyledi.

Çocukların doğası gereği öğrenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sorular sorduğunu ifade eden Demiral, "Yetişkinler olarak, çocuklarla konuşmak ve onlara kendi cevaplarını aramalarını kolaylaştıracak yolları göstermek yerine hazır cevaplar vermeyi tercih ediyoruz. Özgürlük, hak ve sorumluluk, eşitlik ve adalet gibi kavramların biz yetişkinlere göre reçeteleri, tanımları var. Ancak çocuğun dünyasında bu böyle olmayabilir. Dünya sürekli değişiyor ve farklı kuşaklar, olaylara farklı açılardan bakmaya başlıyorlar. Dolayısıyla çocukların sorularıyla şekillenen ve felsefe yapma biçiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle yazdığım kitaplarda, olabildiğince onlara açık uçlu, soru sordukça yeni soruların çoğalmasını sağlayacak yol izlemeye çalıştım. Çocuklarla bir araya geldiğimde onlarla konuşmaya çalışıyorum. Bu kez ilk defa yetişkin ve çocuklarla birlikte olduk" dedi.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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