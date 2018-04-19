Yazar Canan Tan, 'yazmanın sırlarını' anlattı

YAZAR Canan Tan, Bornova Belediyesi’nin düzenlediği 'Usta Kalemler Edebiyat Söyleşileri' kapsamında İzmirlilerle buluştu. Tan, 'Okunan Roman ve Öykü Yazmanın Sırları' konulu söyleşide yazarlık serüvenini anlattı.

Piraye, Yüreğim Seni Çok Sevdi, En Son Yürekler Ölür, Eroinle Dans, Hasret gibi romanlarıyla tanınan yazar Canan Tan, Bornova Belediyesi’nin düzenlediği 'Usta Kalemler Edebiyat Söyleşileri'ne konuşmacı olarak katıldı. 'Okunan Roman ve Öykü Yazmanın Sırları' konulu söyleşinin moderatörlüğünü etebiyatçı Gülşah Elikbank yaptı. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide yazarlık serüveniyle ilgili anılarını anlatan Canan Tan, kitaplarla küçük yaşlarda tanıştığını söyledi. Eczacılık eğitim almasına rağmen edebiyatı tercih ettiğini söyleyen Tan, mizah kitaplarıyla girdiği edebiyat dünyasında Piraye isimli romanınn kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Eczacı olmasaydım, Eroinle Dans ve En Son Yürekler Ölür romanlarını yazamazdım" diyen Tan, "Yazmanın sol anahtarı samimiyettir" dedi. Söyleşi sırasında yazma konusunda başarılı olmak için ne yapmaları gerektiğini soran izleyicilere, "İçinizden geldiği gibi kendinizi frenlemeden, kısıtlamadan yazın" tavsiyesini veren Tan, "Ben romanlarımı tiyatro oyunu gibi kurguluyorum, yazmayı bitirdiğimde sahne canlanıyor. Bu nedenle yazdıklarım okunuyor" diye konuştu.

Yazar Canan Tan, Bornova Belediyesi’nin üniversite öğrencilerinin Cumhuriyet’in 100. yılına dair hayallerini kitaba dönüştüreceği, 'Gençler Ütopyalarını Yazıyor, Atalarına Sunuyor' projesi kapsamında 40 üniversite öğrencisiyle atölye çalışmasında da buluştu.

İZMİR, ()

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