Yazar Aci: Çocuklara kitap okutmayı sevdirmemiz gerekiyor

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de düzenlenen ilk kitap fuarı 'Rize Kitap Günleri'ne katılan eğitimci ve yazar İsmet Aci, çocuklara belli bir yaşa kadar okuma alışkanlığının verilmesi gerektiğini belirterek, "Onlara kitap okutmayı sevdirmemiz gerekiyor." dedi.



Aci, kitap fuarının ilk defa düzenlenmesi sebebiyle katılımın yoğun olduğunu söyleyerek, "Rize'yi ve Rizelileri seviyorum. Cumartesi ve pazar günü halkın yoğun katılımını istiyoruz. Bugünkü kalabalık bizi mutlu etse de biz daha fazlasını istiyoruz. Emekli bir öğretmen olarak öykü ve roman yazarı olmak adına yola çıktım ancak kendimi çocuk kitapları yazarken buldum. Tabiki çocuklara kitap yazmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.



‘14 YAŞINA KADAR OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAMIZ GEREKİYOR’



İnsanların okumaya merakları fazla olsa da belli yaşlarda olanları çok fazla fuarda göremediğini kaydeden Aci, "Özellikle lise ve dengi öğrenci gruplarının katılımının az olduğunu gördüm. Onlar şu an bilgisayar başında ya da kitap okuma ihtiyaçlarını daha farklı şekilde karşıladıkları için kitaplara çok ilgileri olmuyor. Bizim de gençlerin hayatlarına dokunmamız gerekiyor. Onlara kitap okutmayı sevdirmemiz gerekir. Kitap okuma alışkanlığının da bir yaşı vardır. Çocuklarımıza anaokulundan başlayarak 14 yaşına kadar okuma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Çocukları ve halkı ilgilendiren konulara daha fazla yer vermemiz gerekiyor." diye konuştu.



