Yaz tatilinde kitap okuyorlar

İZMİR'de, Konak Belediyesi'nin ilçenin farklı noktalarına açtığı kitaplıklar okulların kapanmasıyla yaz tatiline çıkan çocuklardan ilgi görüyor. Çocuklar kitaplıktan aldıkları ücretsiz kitaplar sayesinde boş vakitlerini okuyarak değerlendiriyor.

Kitap okumanın, bireyin hayal dünyasını zenginleştirerek onlara farklı dünyaların kapılarını açtığı gerçeğinden yola çıkan Konak Belediyesi'nin 'Kent Kitaplığı' adı altında parklarda açtığı kitaplıklar, yazın da hizmet vermeyi sürdürüyor. İlki geçen yıl Çankaya Mahallesi'ndeki Dr. Behçet Uz Parkı'nda açılan kitaplıkların sayısı Göztepe Kent Kitaplığı'nın ardından geçtiğimiz günlerde Karataş Semti'ndeki Adile Naşit Parkı içinde açılan Adile Naşit Çocuk Kitaplığı ile üçe ulaşmıştı. Kitaplıklar özellikle yaz tatiline çıkan çocuklardan ilgi görüyor. Kitaplıklar sayesinde hem okuma alışkanlığı gelişiyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruluyor. Okumayı seven çocuklar, ilgisine göre pek çok farklı türdeki kitabı kitaplıklarda rahatlıkla bulabiliyor.

ANNE-OĞUL ÜYE OLDU

Konak Belediyesi'nin kitaplıklarının ilki Dr. Behçet Uz Parkı'nda açılmıştı. Mahalle sakinlerinden gelen yoğun ilgi üzerine kitaplıklardan ikincisi Göztepe Kadınlar Parkı'nda hizmete girmişti. Bu sayede parklara oynamaya gelen çocuklar üye oldukları kitaplıktan ücretsiz yararlanma fırsatı buldu. Göztepe Kent Kitaplığı kısa sürede bölge halkından yoğun ilgi gördü. Öyle ki, kitaplığın 310'uncu ve 311'inci üyeleri ise Mehtap Güler ve oğlu Çağrı Kerim Güler oldu. Anne - oğul kitaplığa birlikte üye olarak kendilerine sunulan pek çok kitabı okuma şansını elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kitaplıklardan sonuncusu oynadığı film ve tiyatro oyunlarında üstlendiği 'anne' rolü ile hafızalarda yer etmiş olan Adile Naşit'in adını taşıyan parkta açıldı. Park içinde yer alan ve uzun yıllar harabe şekilde kalan Aya Peraskevi Kilisesi'nin Papaz Evi'ni restore ederek kitaplık hale dönüştürüldü. Konak Belediyesi'nin hem yetişkinlere hem de çocuklara hizmet veren kent kitaplıkları hafta içi mesai saatleri boyunca, cumartesi günleri ise öğlene kadar açık kalıyor. Üye olanlar dilediği kitabı alıp, evine götürebiliyor. Kitaplar okunduktan sonra bir başkası okusun diye tekrar kitaplığa iade ediliyor.

İZMİR, ()

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