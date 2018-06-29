Yaz Spor Okullarına renkli açılış

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları ve İl Spor Merkezleri’nin açılışı, törenle yapıldı. Törende Çağatay Akman muhteşem bir konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı 'Yaz Spor Okulları'nın 2018 yaz dönemi törenle başladı. 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşen törene Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Gençlik Hizmetleri, Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Müftüsü Osman Artan ile aileler ve genç sporcular katıldı.

RENKLİ GÖSTERİ, EĞLENCELİ KONSER

Açılış töreninde jimnastik sporcularının gösterisi beğeniyle izlendi. Genç yeteneklerin birbirinden zor akrobatik hareketleri uzun süre alkış aldı. Açılış töreninde gençlerin sevgilisi Çağatay Akman da muhteşem bir konser verdi. Akman söylediği şarkılar ile gençlere eğlence dolu saatler yaşattı.

Yaz Spor Okullarında, 8-15 yaş arasındaki öğrenciler, 35 branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak. 19 ilçede gerçekleşecek yaz spor okullarında 400 antrenör de eğitim verecek.

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