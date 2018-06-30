Yaz spor okulları törenle açıldı



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumu'nda yapılan açılış törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, kurs öğretmenleri, öğrenciler ve aileler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Cihan Erdem, "Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 2013 yılında hayata geçirilen İl Spor Merkezleri uygulamasında, geçtiğimiz yıl 900 bin kişiye verilen hizmetin bu yıl 1,5 milyon sporsevere ulaşması hedefleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gerek dev tesisleşme hamlesiyle, gerek uluslararası spor organizasyonlarında elde edilen başarılarla, gerekse Türk Sporunun marka değerinin artış göstermesiyle beraber sporcu yetiştirme alanında da önemli adımlar atıyor. Bu amaç doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırladığı ve uygulamaya koyduğu İl Spor Merkezleri uygulaması, geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başladı. 81 ilde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri'nde başlatılan eğitimlerden 5-18 yaş gruplarındaki çocuk ve gençler faydalanabiliyor. Sporu sevdirmenin, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmanın, toplumda spor kültürünü güçlendirmenin ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığı projeden 2013 yılı içerisinde 900 bin çocuk ve genç yararlandı. Değerlendirmeler sonucunda başarılı olan ve gelecek vaat edenler ise spor kulüplerine yönlendirilerek, profesyonel spor yaşamlarına ilk adımlarını attılar. Gerek çocuklardan ve gençlerden gerekse ebeveynlerden büyük ilgi gören projeye her geçen gün ilgi artıyor" dedi.

Erdem, yaz spor okullarında bu yıl, futbol, basketbol, voleybol, atletizm, jimnastik, güreş, masa tenisi, badminton, judo, satranç ve yüzme olmaküzere 11 branşta eğitim verileceğini belirterek, 5-18 yaş arası öğrenci ve gençlerin kayıt yaptırabileceği kurslarda kayıtlar için herhangi bir kayıt zamanı bulunmadığını sadece bazı kurslarda kontenjan sınırı olduğunu söyledi. Erdem, şuana kadar yaklaşık 800 öğrencinin kurslara kayıt olduğunu belirtti. Erdem, Hayat Boyu Öğrenme Yaz Kursları kapsamında ise bu sene ilk defa yüzme kursunun da açıldığını ve kurslar Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.