İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncu dönemi gerçekleştirilecek yaz spor okulları öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı.



"Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin Yaz Spor Okulları" sloganı ile başlatılan ve basketbol, futbol, voleybol, İzcilik, basketbol, su kanosu, badminton, satranç, tırmanma, mim hokeyi, dart, bocce ve okçuluk branşlarında eğitim veriecek olan Yaz Spor Okullarına ilgi büyük oldu. Her öğrenciye Osmaniye Belediyesi tarafından spor malzemeleri hediye edildi. Ayrıca yaz spor okulları boyunca öğrencilere belediye tarafından ücretsiz servis imkanı sağlanacağı kaydedildi.

10 YILDA 15 BİN ÖĞRENCİ

Belediyenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan ücretsiz yaz spor okullarında bu yıl bin 500'ü aşkın öğrenci eğlenceli bir yaz geçirecek. Osmaniye Belediyesi ücretsiz yaz spor okulları açıldığı günden bu yana 15 bin civarında öğrenciye hizmet vermiş olacak.

Yaz spor okulları ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 7-14 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz düzenledikleri yaz spor okullarının başladığını kaydederek "Göreve geldiğimiz ilk yılımızda yaz spor okullarını başlatmıştık. Bu yıl spor okullarımızın onuncusunu yapıyoruz. Bir yıl boyunca okullarda yorulan ve tatili hak eden çocuklarımıza güzel, eğlenceli ve sağlıklı bir yaz geçirmelerini sağlamak için spor okullarını düzenledik. Belediyemiz tarafından çocuklarımıza ücretsiz spor malzemesi hediye ettik. Yaz spor okullarında çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlar için ne yapsak azdır" şeklinde konuştu.



FOTOĞRAFLI