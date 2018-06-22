Yaz Spor Okulları kayıtlarında sona gelindi

SEYDİŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtlarının 27 Haziran'da sona ereceği açıklandı.Futbol, yüzme, voleybol, basketbol, judo, güreş, tekvando, karate dahil olmak üzere 8 branşta eğitim verilecek olan yaz spor okulları kayıtlarının 27 Haziran'da sona ereceği açıklandı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, spor yapma alışkanlığı kazanarak sağlıklı yaşam sürmelerine katkıda bulunmak amacı ile düzenlediğimiz yaz okullarının geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilgi göreceğine inanıyoruz. Yaz Spor okulları ile öğrencilerimizin çeşitli branşlarda kabiliyetlerini ortaya koyabilmelerine imkan sağlarken, iyi birer sporcu olarak yetişmeleri için de tüm imkanlarımızı sunuyoruz." dedi.Yaz Spor Okullarına kayıtlarını yaptıran çocukların işbirliği , paylaşma ve adaptasyon konusunda tecrübe kazanacaklarını kaydeden Başkan Tutal, " Yaz spor okulları ile öğrencilerimizin çeşitli branşlarda kabiliyetlerini ortaya koyabilmelerine imkan sağlarken, iyi birer sporcu olarak yetişmeleri için de Belediye olarak tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Yaz okulları sayesinde çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına, motivasyon, oryantasyon, dayanışma, işbirliği, uyum, takım ruhu, mücadele, etik, centilmenlik , birlik , beraberlik ve kardeşlik duygusuyla eğitim sezonu sonunda tatillerini hem eğlenerek, hem de öğrenerek geçirebilecekleri gibi aileleri de huzur içinde olabilecekler." ifadelerini kullandı.2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan Yaz Spor Okullarının 8- 15 yaş gurubu kapsayacağı belirtildi.FOTOĞRAFLI