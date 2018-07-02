Yaz kurslarından ilçelerdeki vatandaşlarda faydalanıyor

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezindeki öğrencilerin yararlandığı yaz okulu etkinliklerinden artık ilçelerde yaşayan çocuklar da faydalanmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan sosyal yaşam merkezlerinde ki yaz okullarında 2 bin 750 öğrenci bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, ilçelere kazandırılan sosyal yaşam merkezlerinde, 14 tesiste ve 34 branşta yaz kursları açtı. Kuran-ı Kerim, değerler eğitimi, İngilizce, matematik, bilgisayar, el sanatları, dart, akıl-mantık oyunları, futbol, voleybol, masa tenisi, basketbol, müzik, bağlama, halk oyunları, güreş, boks gibi pek çok alanda açılan kurslara 2 bin 750 öğrenci katılıyor.

Öte yandan, kurslara ek olarak ilçelerde eğitim gören öğrenciler için müzeler, Bilim Merkezi ve hayvanat bahçesi gezileri ile sinema etkinlikleri düzenleniyor. İlçelerdeki sosyal yaşam merkezleri aracılığıyla yetişkinlere yönelik kurslar açılıyor. Girişimcilik, hazır giyim, ev tekstili, kuaförlük, gümüş işlemeciliği, ilkyardım, butik pasta gibi branşlarda açılan kurslarda KAYMEK eğitmenleri görev alıyor.

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