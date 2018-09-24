Yaz Karması büyüledi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - RESİM öğretmeni İbrahim Uyaroğlu'nın gözetiminde çalışmalarını sürdüren atölye ressamları, sezon içinde ürettikleri resimlerini 'Yaz Karması'nda beğeniye sundu.
Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) Güzel Sanatlar Galerisi'nde 12 ressamın farklı konularda ürettikleri eserlerle katıldığı serginin kurdelesini ANSAN yönetim kurulu üyeleri, serginin küratörü İbrahim Uyaroğlu ile atölye ressamları birlikte kesti.
Ressam İbrahim Uyaroğlu Atölyesi'nde yağlıboya, akrilik boya ve sulu boya tekniklerinde resim üreten ressamların eserleri ilgi çekti.
Atölye ressamları Ahin Kaya, Havva Çelebi, Fulya Erşen, Meral Yalçıntepe, Demet Girgin Tekin, Ayşe Mutlu, Handan Yalçıner, Hülya Ergi, Feyza Erdem, Yaşar Sezer, Necla Ruhoğlu, Melike Dikmen'in 30 eserinin yer aldığı sergi, 29 Eylül Cumartesi gününe kadar açık kalacak.
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