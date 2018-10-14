Yaz bitti, geceler bitmedi

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'da yaz bitmesine rağmen gece hayatı bitmedi. Kentin tarihi semti Kaleiçi, eğlence arayanların adresi.

Antalya'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler, gündüz deniz ve güneşin tadını çıkarırken, havanın kararmasıyla birlikte soluğu kentin gözde turistik bölgesi Kaleiçi'nde alıyor. Birbirinden farklı onlarca kafe, pub, club ve restoranın sıralandığı Kaleiçi, günlük koşuşturma ve stresten uzaklaşmak isteyenleri ağırlıyor.

Tarihi yapıların arasından kıvrılan dar sokaklarıyla, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin gece eğlenmek ve keyifli zaman geçirmek için uğradığı ilk yerlerden biri olan Kaleiçi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence sürüyor. Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte özellikle üniversite öğrencilerinin eğlenmek için tercih ettiği Kaleiçi'nde, her türden müzik çalan mekanlara ve sokak müzisyenlerine rastlamak mümkün.

Her hafta çeşitli etkinliklerin ve özel konserlerin gerçekleştiği tarihi bölgede, seyyar lezzet noktaları da yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

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