Yaylada mahsur kalan gençleri AFAD kurtardı

BAŞİSKELE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Menekşe Yaylası'nda araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 2 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Dün, İstanbul'dan Başiskele'ye gelerek Yuvacık'ta gezen A. T. (26) ve A. Y. (23) araçlarının çamura saplanması sonucu Menekşe Yaylasında mahsur kaldı. Yağmur ve puslu hava dolayısıyla nerede olduklarını bilmediklerini ve konum da atamadıklarını telefonla bildiren gençlerin ihbarı üzerine Kocaeli AFAD arama kurtarma ekibi harekete geçti. Konumları belirlenemeyen gençler için Başiskele İlçe Jandarma ekibi ile birlikte Menekşe Yaylasındaki yollarda ve patikalarda 5 saat süren arama çalışması yapıldı. Saat 00.10 da bitkin ve üşümüş halde bulunan gençler Servetiye'deki bir tesiste kısa süre dinlendirildi. Gençler daha sonra yollarına devam etti.