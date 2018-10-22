Yaylada kayboldu

BAŞİSKELE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yaylada kaybolan Ünal T., AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı 3 saatlik arama sonucu bulundu.

Dün saat 19.30 sıralarında, Başiskele Yuvacık Menekşe Yaylasında kaybolan Ünal T. 112 Acili arayarak kanyon içerisinde kaldığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri harekete geçti. AFAD ve jandarma yaylada arama çalışması başlattı. 3 saatlik arama sonrası saat 22.30 sıralarında yaylanın patika yolunda arama ekiplerini bekleyen Ünal T. bitkin halde bulundu. Sağlık durumu iyi olan Ünal T. kısa süre dinlendikten sonra jandarma tarafından Başiskele'ye bırakıldı.