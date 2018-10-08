Yatalak hastanın 'bakım parası' isteği

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, bağırsak kanseri ile mücadele eden 74 yaşındaki Ahmet Kayar'a ağır engelli raporu verilmediği gerekçesiyle, eşinin evde bakım parası alamadığı öne sürüldü.

Toprakkale ilçesinde uzun yıllar terzilik yapan Ahmet Kayar'ın, 4 yıl önce doktorların bağırsak kanseri teşhisiyle sağlık mücadelesi başladı. Hasta adamın bütün ihtiyaçlarını karşılayan Perihan Kayar, eşine ağır engelli raporu verilmediği gerekçesiyle bakım parası alamadıklarını söyledi. Hiç bir sosyal güvencelerinin olmadığını, ayda aldıkları 650 lira engelli maaşıyla yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Perihan Kayar, "Zor durumdayız. Bakim parası için başvurduk ancak ağır engelli raporu alamadığımız için vermediler. Bu adamın bağırsakları dışarıda sürekli yatakta. Yanında birisi olmazsa bu adam ölür. Eşim hasta bezi kullanıyor. Nasıl ağır engelli raporu verilmiyor anlamadık" diye konuştu.

Oturdukları evlerin kira olduğunu ayda 300 lira parası ödediklerini, komşuların yardımıyla yaşamlarını sürdürdüklerini aktaran Kayar, aldıkları maaşın ihtiyaçlarına yetmediğini söyledi.

Eşine ağır engelli raporu verilmesini isteyen Kayar, "Son çare Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazı yazdık durumumuzu anlattık. Ne sonuç çıkacak bilmiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. 5 çocuğum var ancak onların da durumu iyi değil. Lütfen bizlere büyüklerimiz sahip çıksın" dedi.

Bağırsak kanseri nedeniyle her geçen gün daha kötü olan ve günde bir öğün yemek yiyebilen Ahmet Kayar da kendisine yardım edilmesini istediğini belirterek, "Gözlerimde görmüyor. Rabbim eşimden razı olsun. O olmasa bana kim bakacak. Yemeğimi kim yedirip, ilaçlarımı kim verecek. Altımı kim temizleyecek" diye konuştu.



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