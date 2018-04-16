Yatalak hastalara evde sağlık hizmeti

ANTALYA, () - SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki 'Evde Sağlık Hizmetleri' birimi yılın ilk çeyreğinde 220'si kadın toplam 361 hastaya hizmet verdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve evde sağlık hizmetleri sorumlu Dr. Selahattin Yüksel, evde sağlık hizmeti kapsamında binlerce hastanın hastaneye gitmeden evinde tedavi olma şansı bulduğunu söyledi. Bu hizmetin ücretsiz sunulduğunu belirten Dr. Yüksel, "Her hastanın hekim önerisi doğrultusunda evde tedavi ve takiplerine yönelik güçlü ve özverili bir ekip çalışması yürütmekteyiz. Amacımız, bedensel engeli nedeniyle eve bağımlı ve evde tıbbi desteğe ihtiyaç duyan hastalarımıza ev ortamında sağlık hizmet sunmak" dedi.

Evde sağlık hizmetlerine aile hekimleri vasıtasıyla başvuruların 444 38 33 No'lu çağrı merkezinden yapılabildiğini belirten Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Enes Efendioğlu ise gereksiz hastane yatışlarının, acil servis başvurularının ve ambulans transferlerinin önüne geçildiğini, bu tip hastaların ev ortamında sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

İLK ÇEYREKTE 361 HASTA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi evde sağlık hizmetleri biriminin bugüne kadar toplam 3 bin 233 hastaya ulaşıldığını, aktif olarak 1500 kayıtlı hastanın mevcut olduğunu vurgulayan Efendioğlu, "2018 yılının ilk çeyreğinde 220 kadın olmak üzere toplam 361 yeni başlayan hastaya ulaşılarak tedavileri yapıldı" dedi.

Evde sağlık hizmetleri ekibinde 1 pratisyen hekim, 2 hemşire 1 tıbbi sekreter ve 1 halkla ilişkiler çalışanı ile ev ziyaretleri için 3 mobil ekipte toplam 6 hemşirenin ve sosyal çalışmacının bulunduğunu belirten Dr. Enes Efendioğlu, "Evde bakım hizmeti ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Hedefimiz, memnuniyet odaklı hizmet sunmak ve evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireylere evinde aile ortamında, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve iyileştirme hizmetleri vermektir. Ayrıca sağlık hizmeti alan hastalarımızın yakınlarına yapılan eğitim uygulamaları ile de hasta bakımı konusunda daha özgüvenli ve bilinçli olmaları sağlamaktadır" diye konuştu.

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