Yatalak hastalara evde banyo ve bakım hizmeti

OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi tarafından 'Evimde mutluyum' sloganıyla hayata geçirilen, "Ata Projesi' ile evden çıkamayacak, yatağa bağımlı durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere banyo ve bakım hizmeti ücretsiz olarak verilecek.

Proje kapsamında, kişisel bakım ve banyo ihtiyacı olanlar, ozonlu su ile kendi yataklarında görevliler tarafından bakımları yaptırılacak. Evde kişisel bakım ve yıkama hizmetlerinden yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan kendi imkânları ile kişisel bakım ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bir başka kimsenin yardımına ihtiyaç duyan hasta, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Ata Projesi kapsamında ‘Evimde Mutluyum’ sloganı ile yatağa bağımlı bir vatandaşa ozonlu su ile yıkama makinesi ile banyo yaptırılması, saç sakal bakımı, tırnak kesimi ve bakımı, genel vücut temizliği hizmeti verilecek. Evde bakım hizmetinden faydalanmak isteyenlerin 0328 440 00 80 nolu çağrı merkezini arayarak talepte bulunabilecek. Belediye ekipleri yerinde inceleme yaptıktan sonra ilgili hastaya randevu vererek hizmetten yararlanması sağlanacak.



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