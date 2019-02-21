Yatalak hastalara evde banyo ve bakım hizmeti

OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi tarafından, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik 'Evimde Mutluyum' sloganıyla başlatılan "Ata Projesi" kapsamında, evde banyo ve bakım hizmetine başlandı.

Yatağa bağımlı vatandaşlar, ozonlu su ile yatağından kalkmadan, özel havuzunda banyo yaptırılması, saç, sakal bakımı, tırnak kesimi ve bakımı, genel vücut temizliği işinde deneyimli ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Evde bakım hizmetlerinden gün itibariyle yaklaşık 90 kişinin bu hizmeti aldığı kaydedildi. Her geçen gün ilginin ve talebin arttığı evde bakım hizmetlerinden yararlanmak isteyen her vatandaş, 10 günde bir evinde ziyaret edilerek tüm bireysel temizlik ve bakımları yapılıyor. Ata Projejinden yararlanan bir hastanın kızı Ayşe Akar, "Hizmetten hem ben hem de annem çok memnunuz. Bende rahatsız olduğum için temizliğini, bakımını ve banyosunu tek başıma hastamızı kaldırıp yaptıramıyordum. Annemin banyosu ve temizliği yatağından kalkmadan özenle ve dikkatlice yapılıyor. Belediyemizin verdiği bu hizmetten tüm ihtiyacı olanların faydalanmasını tavsiye ediyorum. Böyle bir çalışma yaptığı için Başkanımız Kadir Kara’dan Allah razı olsun. Hizmetlerinin devamını bekleriz" İfadelerini kullandı.

Ücretsiz olarak evde kişisel bakım hizmetlerinden yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kendi imkânları ile kişisel bakım ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bir başka kimsenin yardımına ihtiyaç duyan hasta, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlar faydalanabiliyor. Osmaniye Belediyesi tarafından başlatılan Ata Projesi kapsamında "Evimde Mutluyum’ sloganı ile yürütülen evde bakım hizmetinden faydalanmak isteyenlerin 0328 440 00 80 no’lu çağrı merkezini arayarak talepte bulunabilecekleri bildirildi.

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