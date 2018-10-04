Yaşlılara hem sağlık hizmeti, hem moral verdiler

ADANA Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde müzikli eğlence eşliğinde ücretsiz sağlık hizmeti verdi.Hayatlarının sonbaharını yaşayan huzurevi sakinlerinin tansiyon, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerini yapan sağlık ekibi, müzisyenlerin seslendirdiği neşeli şarkılarla birlikte dans edip, moral aşıladı.Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Dünya Yaşlılar Haftası nedeniyle Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Sağlık ekibi, huzurevi sakinlerinin ellerini öperek, çiçek hediye etti. Yaşlılarla sohbet eden görevli personel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün selamlarını iletip, yaşlıların hayır duasını aldı. Sağlık ekibi, huzurevi sakinlerinin tansiyon, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerini yapıp, sonuç raporları hakkında bilgilendirme yaptı.Etkinlikte müzisyen grubu, neşeli şarkılar seslendirdi. Büyükşehir Belediyesi hemşireleri, yaşlarla birlikte dans edip, karşılıklı çiftetelli oynayarak, eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağladı.

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