Yaşlılar sanat dolu bir haftasonu geçirdi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Huzurevi sakinleri boyama sanatı ile eğlenceli dakikalar geçirdi.

Tarsus Huzurevi'ni ziyaret eden Sanatçı-Ressam Cahide Sürücü, yaşlılara boyama sanatı ile ilgili bilgiler verdi. Huzurevinde yaşayanlar da daha sonra Sürücü'nün hazırladığı Atatürk büstleri ile farklı figürlerdeki heykelleri boyadı.

Yaşlılarla sanatı bir araya getirdiği için duyduğu mutluluğu dile getiren Sürücü, "Yaşamımızın küçük anlarına küçük dokunuşlarla renk katabiliriz. Huzurevinde yaşam süren yaşlılarımızı sanatla buluşturmak adına ellerine fırça verip küçük heykelleri boyamalarına olanak sağladık. Etkinliğimiz ilgi ile karşılandı" dedi.



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