Yaşlı evinden sevgi evlerine

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin Soğuksu Mahallesi'ndeki yaşlı evinde kadınlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı evlerde kalan çocuklar için bereden yeleğe yeni yıl hediyeleri hazırlıyor. Kadınlar, devletin koruması altındaki çocukların yüzünde küçük bir gülümseme olmak için örgü şişlerini çalıştırıyor.

Muratpaşa'da 486 bin 408'lük nüfusun yüzde 13'ünü (63 bin 731), 60 ve üstü yaş grubu oluşturuyor. Muratpaşa Belediyesi, 2014 yılında açtığı ilk yaşlı eviyle başladığı yaşlılık ve yaşlanma alanında çalışmalarını başarıyla sürdürürken belediyenin farklı mahallelerdeki 3 yaşlı evinin üye sayısı da 4 bine ulaştı. Kıdemli kent sakinlerine yönelik bu çalışmalar aynı zamanda, Muratpaşa'nın Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı'na dahil edilmesini sağladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Mahallesi'nde bulunan yaşlı evinde şimdi tatlı bir yeni yıl heyecanı yaşanıyor. Yaşlı evindeki örgü kursuna katılan kadınlar, bu kez örgü şişlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı evlerde kalan çocuklar için çalıştırıyor. Kadınlar, rengarenk yün ipliklerle, devletin koruması altındaki kimsesiz çocuklar için, onları soğuk kış günlerinde ısıtacak patik, atkı, bere ve yelek örüyor.

Yeni yıla sayılı gün kala tatlı bir telaşın hakim olduğu yaşlı evinde kadınlar, yılbaşı gecesinden önce hediyeleri çocuklara ulaştırmak için adeta fazla mesai yapıyor. Evlerinin günlük işlerini tamamlayan kadınlar soluğu mahallerinde bulunan yaşlı evinde alıp, günün önemli bölümünü burada geçiriyor.

Emekli öğretmen Meliha Yıldırım (65), 31 Aralık'a kadar ne örebilirlerse hepsini çocuklara hediye edeceklerini belirterek, “Onların yüzünde bir parça gülümseme görebilirsek biz de mutlu olacağız" dedi. Aynı yaştaki Reyda Hakan, Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Arkadaş grubumuz güzel. Yaptığımız hizmetler, yardımlaşma hepsi birbirinden güzel" dedi.

Muazzez Erol Işık (67) ise 5 yıldır yaşlı evine üye olduğunu belirterek, “Öncelikle Ümit Uysal başkanımıza teşekkür ederiz. Burada kıymetli vaktimizi değerlendiriyoruz. Evde boş oturmuyoruz. Her türlü yere yardım yapmaya hazırız" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi Soğuksu Yaşlı Evi eğitmenlerinden Raziye Özer, 982 üyesi bulunan yaşlı evinde üyelerin fiziksel, ruhsal ve mental sağlığını olumlu yönde etkileyecek etkinlikler ve kurslar düzenlediklerini söyledi. Bunlardan birinin de örgü kursu olduğunu belirten Özer, “Şimdi kadınlarımız, bu kurslardan öğrendiklerini uygulayarak Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı evlerde kalan çocuklarımızın küçücük yüzlerinde ufacık bir gülümseme olabilmek umuduyla çalışıyor" diye konuştu.

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