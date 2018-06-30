Yaşlı Evi üyeleri tiyatro oyunu sahneledi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi Yaşlı Evleri üyelerince kurulan tiyatro topluluğu Turgut Özakman'ın yazdığını 2 perdelik müzikal komedi 'Fehim Paşa Konağı'nı sahneledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) son nüfus istatistiklerine göre 488 bin 670 kişilik nüfusunun 66 bin 764'ünü 60 yaş üzeri grubun oluşturduğu Muratpaşa ilçesinde, Muratpaşa Belediyesi bu yaş grubuna yönelik çalışmalar yapıyor. 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Parkı'nda ilk Yaşlı Evini açmasıyla başlayan çalışmalar, sırasıyla Fener ve Soğuksu mahalleleri Yaşlı Evlerinin hizmete girmesiyle devam etti. Sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı merkezler, 60 yaş ve üzeri Muratpaşa sakinlerine, üyelik sistemiyle, hizmet vermeye devam ederken bu çalışmalar sayesinde Muratpaşa, Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı üyeliğine de kabul edildi.

2 vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle 60 yaş ve üstü her Muratpaşa sakinin ücretsiz üye olduğu Yaşlı Evleri, bu kez bir tiyatro oyunuyla sahnedeydi. Yönetmenliğini Ali Aytuğ ve Necdet Ongun'un yaptığı Turgut Özakman'a ait 2 perdelik müzikal komedi 'Fehim Paşa Konağı'yla kıdemli kent sakinleri Muratpaşa Belediyesi Salonu'nda sahneye çıktı. Yaşlı Evlerinden 20 kişinin sahne aldığı oyun seyircinin büyük beğeni topladı.

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