Yaşlı Evi'nde erken yılbaşı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin Falez Evi üyesi kadınlar, yeni yılı erken karşıladı. Kendilerinin verdiği isimle 'Gönül Bahçesi'nin bahçesinde buluşan kadınlar, gönüllerince eğlenip hep birlikte yeni yıl pastası kesti.

Yeni yıl coşkusunu Kent Meydanı'nda kurulan 'Yeni Yıl Çarşısı'yla erkenden yaşamaya başlayan Muratpaşa'da, kıdemli kent sakinleri de bu heyecanın parçası oldu. Yaşları 60 ile 90 arasında değişen Muratpaşa Belediyesi Falez Yaşlı Evi üyesi kadınlar, yeni yılı erken karşıladı. Kıdemli kent sakinlerinin 'Gönül Bahçesi' adını verdikleri Yaşlı Evi'nde buluşan kadınlar, 2019'u şarkılarla, türkülerle karşılarken karşılıklı oyunlar da oynadı. Yaşlı Evi'nde yeni yıl kutlaması, yeni yıl pastası kesilmesiyle sona erdi.

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