Yaşıtları okula giderken, kendisi kağıt topluyor

2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla yaklaşık 18 milyon okullarına başlarken, sokaktaki çocuklar için durum değişmedi. Ayağında terliğiyle sokakları dolaşarak ekmek parasını çıkarmaya çalışan, ülkelerindeki iç savaştan...

Yaşıtları okula giderken, kendisi kağıt topluyor
2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla yaklaşık 18 milyon okullarına başlarken, sokaktaki çocuklar için durum değişmedi.
Ayağında terliğiyle sokakları dolaşarak ekmek parasını çıkarmaya çalışan, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Adana'ya gelen  Suriyeli 13 yaşındaki Abdullah Baki okula gitmek yerine çöp arabasıyla atık kağıt topluyor. Yaşıtları okul sıralarında otururken ekmek parasını çıkarabilmek için akşama kadar sokaklarda ter döktüğünü söyleyen Abdullah Baki, "Sokaklarda akşama kadar kağıt topluyorum. Akşam olunca bende kardeşlerimin yanına gidiyorum. Onlara bakabilmek ve benim gibi olmamaları için çalışıyorum. Sokakta oyuncak bulabilirsem kardeşlerime götürüyorum" dedi.


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