Yaşar Üniversitesi'nde akademik yıl başladı

YAŞAR Üniversitesi 2018- 2019 akademik yılı, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilen törenle başladı. 18’inci akademik yıla başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Bu akademik yılın da hepimizin göğsünü kabartan başarılar ve bizleri gururlandıran değerli çalışmalar ile geçeceğine inanıyorum" dedi.

Törene, Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Yaşar Üniversitesi mütevelli heyet üyeleri Prof. Dr. Atila Sezgin, Dr. Mehmet Aktaş, Özer Kırca, üniversite akademisyenleri ve çalışanları katıldı. Günümüzde yaşanan sosyo ekonomik değişimlerin, bireyleri ve grupları yaptıkları her işte anlam aramaya yönelttiğine değinen Ahmet Yiğitbaşı, materyalizmin yavaş yavaş popülaritesini yitirdiğini söyledi. Kurumların da güven duyabilecekleri liderlere ihtiyaçları olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Bireyler, yönetim sürecinde duygulara, takım ruhu ve birlikteliğe önem verilen kurumlarda bulunmak istemektedir. Her şeyden öte kurumda kendilerine değer verildiğini hissetmek isterler. Tüm bu beklentiler doğrultusunda, kurumların güven duyulabilecek liderlere ihtiyacı vardır. Değişen dünyanın zorlu koşullarına adapte olurken, liderlik becerileri gelişmiş çalışanların varlığı, günümüzde büyük önem taşıyor. Siz değerli akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız, farklı vasıflarınız ile gencecik ve birbirinden değerli öğrencilerimiz için birer rol modelsiniz, lidersiniz. Yetiştirdiğiniz öğrenciler de geleceğin liderleri olmaya hazırlanıyorlar" dedi.

'HER ŞEYDEN ÖNCE İYİ İNSAN OLMAK GEREKİR'

Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar’ın "Her şeyden önce iyi insan olmak gerekir" sözünü hatırlatarak, şöyle dedi:

"Bizzat tanışma fırsatı bulduğum ve kendi çalışma hayatımda da fikirlerini önemsediğim Profesör Manfred Kets de Vries’ın liderlikte 4H modelinden bahsetmek isterim. Bunlar; ‘Humility, Humanity, Hope, Humor’. Yani alçakgönüllülük, insaniyet, umut vericilik ve mizahtır. Selçuk Yaşar da tecrübelerini paylaştığı birçok kitabında, Vries’in liderlik anlayışına benzer şekilde, döneminin otoriter liderlik anlayışının çok ötesinde bir vizyonla, gençlere yol gösterici olmaya çalışmıştır. Kendisi bu anlayışla, bilim, birlik, başarı ilkesinden yola çıkarak, yıllardır iş hayatına öncülük etmeye devam etmektedir. Yaşar Üniversitesi de bilimin üretildiği, bilginin paylaşarak çoğaldığı, varoluş amacı insana ve insanlığa fayda sağlamak olan bir eğitim kurumudur. Bu akademik yılın da hepimizin göğsünü kabartan başarılar ve bizleri gururlandıran değerli çalışmalar ile geçeceğine inanıyorum."

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İLK KE ÖĞRENCİ ALDI

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Yeni yatırımları, kampüs olanakları, bölümleri ve akademisyenleri ile yanınızda olmasına alıştığınız Yaşar Üniversitesi, bu akademik yılda da geleceğinizin güvende olduğu ortamlar yaratmayı sürdürecektir. Bu yıl ilk kez öğrenci alan Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Uluslararası Ortak Lisans Programı-ECAM Lyon) bölümleri sektör gereksinimlerine uygun eğitim ilkemizin uzantılarıdır. Ayrıca, bu akademik yıl itibariyle, yeni mezun öğrencilerin yanı sıra, iş çevresinden de enstitülerimize yoğun bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Bu durum, üniversite- sanayi iş birliği çabalarımızın en güzel örneklerinden biridir. Gurur duyduğumuz akademik ve idari kadrolarımıza bu yıl katılan değerli Türk ve yabancı akademisyenler ve idari personel ile toplam sayımız 740 oldu" diye konuştu.

İZMİR, ()

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