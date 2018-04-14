Yaşar Üniversitesi'nde 17'inci yıl kutlaması

YAŞAR Üniversitesi'nin, 17'inci kuruluş yıldönümü Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar,...

Yaşar Üniversitesi'nde 17'inci yıl kutlaması

YAŞAR Üniversitesi'nin, 17'inci kuruluş yıldönümü Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Prof. Dr. Atila Sezgin, Av. Özer Kırca, Dr. Mehmet Aktaş, akademisyenler ve çalışanlar ile Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Jale Toprak, Slovenya Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Mazhar İzmiroğlu katıldı.

Kuruluş yıldönümü töreninin ardından düzenlenen kokteylde üniversite çalışanları ve davetliler bir araya geldi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Ahmet Yiğitbaşı, Feyhan Yaşar, İdil Yiğitbaşı, Cemali Dinçer

02) Colette - Tayfun Taner

03)Barış Şeref,  Merve Çavuşoğlu

04)Ayşe Şen, Emrah Tomur, Begüm Merih

05)Simla Şahin, Necip Atılgan, Başak Kaftan

06)Gökçe - Mehmet Umutlu

07)Gülseren - Ümit Atabek

08)Özlem Alikılıç, Ferah Onat

09)Ürün Yıldıran Önk,  Ebru Gökaliler

10) Mehmet - Nefise Kahraman

11)Hüseyin - Miray Arslan

12)Selcan, Ercan, Serenay Arslan

13)İpek Hepekiz, Özün Demirbağ

14)Banu Evci, Burcu Sağır

15)Özge Usta, Ezgi Fadıloğlu

16)Oya, Gülmüş, Duygu Börühan

17)Turgut - Burçin Onarır

18)Ece Helvacıoğlu, Serenay Çakırer

19)Erdal - Canan Uyar

20)Damla Özkılınç, Can-Pelin Karaosmanoğlu

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