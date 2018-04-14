Yaşar Üniversitesi'nde 17'inci yıl kutlaması

YAŞAR Üniversitesi'nin, 17'inci kuruluş yıldönümü Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Prof. Dr. Atila Sezgin, Av. Özer Kırca, Dr. Mehmet Aktaş, akademisyenler ve çalışanlar ile Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Jale Toprak, Slovenya Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Mazhar İzmiroğlu katıldı.
Kuruluş yıldönümü töreninin ardından düzenlenen kokteylde üniversite çalışanları ve davetliler bir araya geldi.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Ahmet Yiğitbaşı, Feyhan Yaşar, İdil Yiğitbaşı, Cemali Dinçer
02) Colette - Tayfun Taner
03)Barış Şeref, Merve Çavuşoğlu
04)Ayşe Şen, Emrah Tomur, Begüm Merih
05)Simla Şahin, Necip Atılgan, Başak Kaftan
06)Gökçe - Mehmet Umutlu
07)Gülseren - Ümit Atabek
08)Özlem Alikılıç, Ferah Onat
09)Ürün Yıldıran Önk, Ebru Gökaliler
10) Mehmet - Nefise Kahraman
11)Hüseyin - Miray Arslan
12)Selcan, Ercan, Serenay Arslan
13)İpek Hepekiz, Özün Demirbağ
14)Banu Evci, Burcu Sağır
15)Özge Usta, Ezgi Fadıloğlu
16)Oya, Gülmüş, Duygu Börühan
17)Turgut - Burçin Onarır
18)Ece Helvacıoğlu, Serenay Çakırer
19)Erdal - Canan Uyar
20)Damla Özkılınç, Can-Pelin Karaosmanoğlu