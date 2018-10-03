Yaşar Üniversitesi, Dünya Tasarım Organizasyonu üyesi oldu

YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, 5 kıtada yüzlerce üyesi bulunan, 61 yıllık tarihe sahip World Design Organization (WDO) (Dünya Tasarım Organizasyonu) üyesi olmayı başardı.

Türkiye'den endüstriyel tasarım bölümleri olan üniversiteler ile tasarım ofisleri olan firmalar dahil olmak üzere 13 üyesi bulunan WDO, uluslararası bir tasarım meslek kuruluşu olarak tanımlanıyor. Tasarım yoluyla küresel ölçekteki ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel konuların iyileşmesine ve gelişmesine odaklanan WDO'ya üyeliğin üniversite ve İzmir açısından katkılarına değinen Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mine Ovacık, "Üniversitemizin stratejik planında yer alan uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda üye olmayı başardığımız Dünya Tasarım Organizasyonu ile uluslararası tasarım topluluklarıyla stratejik ortaklıklar geliştirmeyi, uluslararası bir tasarım ağına doğrudan erişebilir olmayı, Dünya Tasarım Konuşmaları, Dünya Tasarım Günü gibi uluslararası programlara katılmayı hedefledik. Bu süreçte uluslararası platformlarda 'tasarım ile yaşamı iyileştirme' ortak akılında etkin bir katılımcı olarak yer alacağız" dedi.

İZMİR'İN TANIRLIRLIĞI ARTAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılından bu yana tasarım alanında yaptığı çalışmalar ile İzmir'i 'bir tasarım kenti' olarak geliştirme hedefinde olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Mine Ovacık, "WDO'nun her yıl dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiği uluslararası etikliklerinden biri olan Dünya Tasarım Konuşmaları bu yıl İzmir'de düzenlendi. Aynı zamanda WDO yönetim kurulu toplantısını burada gerçekleştirip, İzmirli ve diğer şehirlerden gelen endüstriyel tasarımcı ve akademisyenlerle birlikte Dünya Endüstriyel Tasarım Gününü İzmir'de kutladı. Bu iş birlikleri sürecinde, WDO üyesi olmanın, İzmir'in bir tasarım kenti olarak gelişmesinde faydalı olacağını gözlemledim. Bundan sonraki süreçte Yaşar Üniversitesi WDO üyesi olarak bu gelişime katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Hollanda Delft Teknik, Kanada Montreal, İngiltere Sheffield Hallam, Brighton, Avusturalya Batı Sydney gibi üniversitelerin de üyesi olduğu organizasyonun Türkiye'den yalnızca 13 üyesi bulunuyor.

İZMİR /

FOTOĞRAFLI