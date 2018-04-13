Yaşar Kemal’in köyünde doğa yürüyüşü

Malik GÖDELİNER/ ADANA, () - ADANALI doğa tutkunları ünlü yazar Yaşar Kemal'in doğum yeri ve çocukluk yıllarını geçirdiği Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam Köyü'nde (Hemite) kültür ve doğa yürüyüşü yaptı.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri, Yaşar Kemal Parkında kahvaltı molası, ardından Yaşar Kemal Kültür Evi’ni ziyaret etti. Hemite Kalesine çıkan 110 kulüp üyesi buradan 14 kilometrelik doğa yürüyüşüne başladı. Ceyhan Nehri boyunca orman dokusu ve bahar çiçekleri içerisinde devam eden yürüyüş 'Kırmıtlı Kuş Cenneti’nde son buldu. Hem Yaşar Kemal’i anmanın, hem de doğanın sergilediği tüm güzellikler içinde yürüyüş yapmanın sevincini yaşayan kulüp üyeleri bol bol anı fotoğrafları çekildi.

Prodoss Kulüp Başkan yardımcısı Murat Arıkan, "Hemite köyünde Yaşar Kemal'i anmak, Ceyhan Nehri kenarında yürümek, kuş cennetinde gözlem yapmak, baharın gelişi ile uyanan doğanın tüm güzelliklerini yaşayarak, hissederek doğada olmanın verdiği hazza paha biçilemez. Tüm güzelliklere karşın Kırmıtlı Kuş Cenneti'nin bu kadar kirletilmiş olması ve kaderine terk edilmiş olmasıda çok üzücüydü" dedi.

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