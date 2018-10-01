Yaşar Kemal Sanat Günleri başlıyor

ADANA,()- ADANA'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan 'Yaşar Kemal Sanat Günleri' 3 Ekim’de başlıyor. Etkinlikler kapsamında röportaj, kısa film ve kapak tasarım atölyeleri ile sergiler düzenlenecek. 16 Kasım’a kadar sürecek etkinliklerin son gününde Kardeş Türküler konser verecek.

Kitapları birçok dile çevrilen, dünyaya Çukurova’yı ve Adana’yı anlatan Yazar Yaşar Kemal memleketi Adana’da 3 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Yaşar Kemal Sanat Günleri'nde anılacak. Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Vakfı ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilecek etkinliklerde röportaj, kısa film ve kapak tasarım atölyeleri kurulacak. Sanat günlerinde atölyelere katılanlar ile birlikte 15 Kasım’da Yaşar Kemal’in köyü olan Hemite ziyaret edilecek. 16 Kasım’da ise Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Kardeş Türküler konser verecek.

TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Ekinliklerin ilk günü olan 3 Ekim'de gerçekleştirilecek tanıtım toplantısına Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli katılacak. Aynı gün Prof. Dr. Hatice Çubukçu moderatörlüğünde 'Hüyükteki Nar Ağacı’na Yolculuk' isimli panel düzenlenecek. Panele Güven Turan, Dr. Seza Yılancıoğlu, Ahmet Güneştekin, Ferhat Boratav ve Nebil Özgentürk konuşmacı olarak katılacak.



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