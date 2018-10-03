ADANA'da bu yıl Seyhan Belediyesi ile Yaşar Kemal Vakfı'nın birlikteliğinde ikincisi gerçekleştirilen Yaşar Kemal Sanat Günleri başladı. Kısa film ve çeşitli atölyelerin düzenleneceği sergilerin yer aldığı etkinlik, 16 Kasım'a kadar sürecek.Yaşar Kemal Sanat Günleri, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban'ın katılımıyla başladı. Kitapları birçok dile çevirilen, Adana'yı dünyaya tanıtan Yaşar Kemal anıldı. Başkan Zeydan Karalar, "Yaşar Kemal hem büyük bir yazar hem büyük bir şairdi. En önemlisi insandı, insanları ayırmazdı. İnsan olmak bunların belki çok çok üstünde bir şey" dedi. Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban da hedeflerinin gençlerde okuma kültürünün yerleşmesine, yaratıcılığın, bapımsız, özgür ve özerk düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

ETKİNLİKLER

Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Vakfı ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliklerde röportaj, kısa film ve kapak tasarım atölyeleri yer alacak. Sanat günlerinde atölyelere katılan katılımcılar 15 Kasım tarihinde Yaşar Kemal’in köyü Hemite’yi ziyaret edecek. 16 Kasım'da ise Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Kardeş Türküler konser verecek.



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