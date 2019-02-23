Yaşar Kemal, ölümünün 4'üncü yılında köyünde anılacak 

OSMANİYE, () - DÜNYACA Ünlü Edebiyatçı, Yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4'üncü yılında doğum yeri olan Osmaniye'nin merkeze bağlı eski adıyla Hemite, yeni adıyla Gökçedam Köyü'nde düzenlenecek olan etkinliklerle anılacak.

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği (YAŞAD) tarafından düzenlenecek olan anma etkinlikleri; Yaşar Kemal’in ölüm tarihi olan 28 Şubat tarihinde doğum yeri olan Gökçedam Köyündeki Yaşar Kemal Parkı Kültür evi önünde saat 13.30'da başlayacak.

Yaşar Kemal anma etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, "Osmaniye doğumlu olduğunu her koşulda dile getiren, kitaplarında bunu kaydeden ve dünya edebiyatçı arasında önemli bir isim olan, ayrıca Nobel Edebiyat ödülüne aday gösterilen Yaşar Kemal’in Osmaniyeli olması bizlere ayrı bir gurur vermektedir. Hemite köyünde dünyaya gelip adını dünyanın dört bir yanına eserleri ile duyurabilen böylesi bir insanın değeri ve önemine sahip çıkmak, yaşatmak ve anmak kültür-sanat insanlarının öncelikli görevi olmalıdır. Ölümünün ilk yılından başlamak üzere Yaşar Kemal’i doğduğu köyde düzenlenen etkinliklerle anıyoruz" dedi.



KARANFİLLER BIRAKILACAK

Yaşar Kemal’i anma etkinliği hakkında bilgi veren OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, etkinlik programının Yaşar Kemal’in özgeçmişinin okunması ile başlayacağını belirterek, şunları söyledi: "Ardından, YAŞAD Başkanı Mehmet Özer Yaşar Kemal ile ilgili sunum yapacak. Program; şiirler, ağıtlar ve türkülerle devam edecek. OŞYAD’nın “Osmaniye’nin Dünkü Çocukları ekibi” tarafından unutulmakta olan ve Yaşar Kemal’in çocukluk oyunları sahnelenecek. Ardından, Yaşar Kemal Parkı içerisindeki “İnce Memet Anıtı”na karanfiller bırakılması ile anma etkinliği sona erecek."



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