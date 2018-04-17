Yaşar Kemal'i anma gezisi

OSMANİYE, () - OSMANİYE Fotoğraf Sanatçıları Derneği (OFSAD) tarafından, "Usta Yazar Yaşar Kemal’i anma ve 2'nci Geleneksel Osmaniye'nin tanıtımı" temalı gezi düzenledi.

Dernek Başkanı Murat Anıl, dünyaca Türk Edebiyatın en önde gelen yazarlarından birisi olan Yaşar Kemal’i doğduğu yer olan Hemite Köyünde fotoğraf sevenlerle anmak istediklerini söyledi.

Yaşar Kemal Kültür Parkı ziyareti ile başlayan gezide bol bol fotoğraf çekildiğini dile getiren Anıl, "Bu gezimiz ile Türk Edebiyat tarihine yüzlerce eser kazandırmış romancı, senaryo ve öykü yazarı Yaşar Kemal’i doğum yeri olan Osmaniye’nin Hemite Köyünde anmayı amaçladık. Gezimiz devamında Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi ile Karatepe Kilimleri Kooperatifi ziyaret edilerek katılımcılar tarafından fotoğraflar çekildi. Burada çekilen fotoğraflar ile oluşturulacak olan sergi ile eşsiz birçok eseri ile Türk ve Dünya Edebiyatına büyük katkıları olan Yaşar Kemal’i bir kez daha saygıyla anmak ve yöremizi tüm dünyaya tanıtmak istedik" dedi. Yapılan kültür gezisi sonrası çekilen fotoğraflardan Usta Yazar Yaşar Kemal'i anmak adına sergi oluşturulacağı kaydedildi.



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