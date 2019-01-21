Yaşar Doğu Caddesi’nde ulaşıma açıldı

MERSİN, () – MERSİN'in önemli lokasyonlarında bulunan yolları yenilemeye ve dönüştürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Mezitli İlçesi’nde yer alan Yaşar Doğu Caddesi ve bağlantılı yollarında gerçekleştirdiği alt yapı ve asfaltlama çalışmaları ile caddeyi modern bir görünüme kavuşturdu.

Vatandaşların sık kullandığı güzergahlardan birisi olan ve uzun yıllardır asfaltlanmayı bekleyen Yaşar Doğu Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile baştan sona yenilendi ve modern bir görünüme kavuşturuldu. Mersin’in trafik yoğunluğunu çözmek için hayata geçirdiği vizyon projeleri ile Mersin trafiğinde önem arz eden konumların sorunlarını tek tek çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Doğu Caddesi’ni ve bağlantılı yolları yenileyerek baştan sona asfaltladı.

Asfaltlama çalışmaları öncesinde, alt yapısı bulunmayan caddede MESKİ ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından toplam 3 bin 159 metre yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirilirken, 25 adet yağmur suyu ızgarası yerleştirildi.

Tüm alt yapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa bir sürede Yaşar Doğu Caddesi’ni ve bağlantılı yolları asfaltlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Mezitli ilçesi için önemli bir güzergâh olan Yaşar Doğu Caddesi’ne toplam 2 bin 500 ton sıcak asfalt döküldü.

Çalışmalar sonucunda Mezitli İlçesi için önemli bir güzergâh olan Yaşar Doğu Caddesi’ni kullanan vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkânı sunuldu.

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