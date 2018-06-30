Yaşar'da mezuniyet heyecanı

Yaşar Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı mezunları, Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen törende mezuniyet heyecanı yaşadı.

Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Prof. Dr. Atila Sezgin, Dr. Mehmet Aktaş, Av. Özer Kırca, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Mezuniyet gecesi, üniversite hayatının sonu olduğu kadar gerçek yaşamın da başlangıcıdır. Yarın bambaşka bir hayata adım atacaksınız. Bu hayatta başarılı olmak için gerekli her donanıma sahipsiniz. Sizler, Yaşar Üniversitesi mezunları olarak; özgüvenli, sosyal sorumluluk bilincine sahip, kendisine, ailesine ve ülkesine yararlı aydın bireylersiniz" dedi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: YasarMezuniyet

01)Atila Sezgin, Feyhan Yaşar

02)İdil, Selin, Ahmet Yiğitbaşı

03)Ender Duran, Mehmet Aktaş, Zeki Doğan

04)Aytun Çıray, Ahmet Yiğitbaşı, Cemali Dinçer, Özer Kırca

05)Ezgi Yeşiloğlu - Yiğit Gülmezoğlu

06)Nuray, Aslınur Cemre, Hakan Yakıt

07)Nursu Özkök

08)Ulaş Deniz Öztürk - Gizem Hançer

09)Melike Asena Taşal, Melis Bakkallar

10)Evren Eren - Gülce Topkorur

11)Onur Yontar - Renan Dalkıran

12)Hazal Gökdemir - Haktan Taş

13)Birce Ongun, Ayşegül Kahraman, Merve Köz

14)Ezgi Yeşiloğlu - Yiğit Gülmezoğlu

15)Kep Atma