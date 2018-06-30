Yaşar'da mezuniyet heyecanı

Yaşar Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı mezunları, Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen törende mezuniyet heyecanı yaşadı.
Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Prof. Dr. Atila Sezgin, Dr. Mehmet Aktaş, Av. Özer Kırca, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Mezuniyet gecesi, üniversite hayatının sonu olduğu kadar gerçek yaşamın da başlangıcıdır. Yarın bambaşka bir hayata adım atacaksınız. Bu hayatta başarılı olmak için gerekli her donanıma sahipsiniz. Sizler, Yaşar Üniversitesi mezunları olarak; özgüvenli, sosyal sorumluluk bilincine sahip, kendisine, ailesine ve ülkesine yararlı aydın bireylersiniz" dedi.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi: YasarMezuniyet
01)Atila Sezgin, Feyhan Yaşar
02)İdil, Selin, Ahmet Yiğitbaşı
03)Ender Duran, Mehmet Aktaş, Zeki Doğan
04)Aytun Çıray, Ahmet Yiğitbaşı, Cemali Dinçer, Özer Kırca
05)Ezgi Yeşiloğlu - Yiğit Gülmezoğlu
06)Nuray, Aslınur Cemre, Hakan Yakıt
07)Nursu Özkök
08)Ulaş Deniz Öztürk - Gizem Hançer
09)Melike Asena Taşal, Melis Bakkallar
10)Evren Eren - Gülce Topkorur
11)Onur Yontar - Renan Dalkıran
12)Hazal Gökdemir - Haktan Taş
13)Birce Ongun, Ayşegül Kahraman, Merve Köz
14)Ezgi Yeşiloğlu - Yiğit Gülmezoğlu
15)Kep Atma