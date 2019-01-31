Yarıyıl tatilinde turnuva heyecanı

KONAK Belediyesi'nin Spor Okulları'nda kurs gören minikler, yarı yıl tatilinde turnuva heyecanı yaşadı. Futbol kategorisinde düzenlenen turnuva büyük heyecana sahne oldu.

Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce organize edilen 'Minikler Futbol Turnuvası', belediyenin Halkapınar Spor Tesisleri'nde yapıldı. Turnuvada maçlar Spor Okulları'nda kurs gören minik öğrencilerden oluşturulan dört takım arasında oynandı. Yağmurlu havaya rağmen son derece keyifli ve bir o kadar da çekişmeli geçen turnuvada Zafertepe Tarık Gencay Spor Tesisleri'ndeki spor okulunda kurs gören öğrenciler ile Güneşli Mahallesi'ndeki Atilla Spor Tesisleri'nde eğitim gören öğrenciler finalde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçın sonucunu penaltılar belirledi. Penaltı atışları sonrası 5-4'lük skorla galibiyeti Zafertepeli öğrenciler elde etti. Güneşli Mahallesi'ndeki tesiste kurs gören minik futbolcular turnuvanın ikincisi olurken, üçüncü Toros Spor Okulu öğrencileri, dördüncü ise Levent Spor Okulu öğrencileri oldu.

İZMİR, ()

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