Yarıyıl tatilinde tiyatro keyfi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için toplam 29 oyundan oluşan renkli bir program hazırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline çıkan çocukları güzel bir sürprizle karşılayacak. 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Kiraz, Selçuk, Aliağa, Bornova, Çiğli, Seferihisar Beydağ, Bergama, Dikili, Kınık, Torbalı, Menemen ve Ödemiş ilçeleri ile kent merkezindeki İzmir Sanat, Aziz Vukolos ve Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda sahnelenecek ücretsiz gösteriler, çocuklara tiyatro sevgisi aşılarken tatil süresince kaliteli zaman geçirmelerini de sağlayacak.

ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENECEKLER

Birbirinden güzel oyunlardan ilki, 18 Ocak Cuma günü saat 10.30’da Kiraz Belediyesi Haliller Düğün Salonu’nda İzmir Sıcakkan Tiyatrosu tarafından sergilenecek 'Gel Katıl Bize' adlı oyun. Eser, gelişme çağındaki çocuklara özgüven, cesaret, hakkını arama, hayır diyebilme, emek vererek bir şeyleri elde etme konularına dair önemli mesajlar veriyor.

19 Ocak Selçuk Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te 'Gökkuşağını Yakala' ile aynı tarihte saat 11.00 ve 14.00’te Kültürpark- Gençlik Tiyatrosu’nda 'Dünyanın En Güzel Ekmeği' adlı oyunları sergilenecek.

20 Ocak saat 11.00 ve 14.00’te 'Reklamdaki Çocuk' oyunu Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda çocuklarla buluşacak.

Müzikli ve danslı çocuk oyunu olan 'İğneli Kahraman' 21 Ocak saat 11.00 ve 14.00’te Kültürpark-İzmir Sanat’ta olacak.

21 Ocak saat 14.00’te Aliağa Kültür Merkezi’nde sahnelenecek 'Bir Küçük Prens Masalı', bir çocuğun gözünden büyüklerin bazen hiç farkına bile varmadıkları yanlışları anlatarak çocuklarla yetişkinler arasındaki bakış açısının farklılığı üzerinde duruyor.

Müzikli danslı 'Zamanın Birinde Nasreddin Hoca' çocuk oyunu, 22 Ocak saat 14.00’te Bornova Kültür Merkezi’nde güldürerek öğretecek.

Bir kukla oyunu olan 'Kayıp Tohum', insanların yaşam kaynağı olan tohum Mumutların hikayesini anlatıyor. Oyun 22 Ocak saat 11.00 ve 14.00’te Gençlik Tiyatrosu’nda.

23 Ocak saat 11.00 ve 14.00’te İzmir Sanat’ta 'Kurnaz Tilki Aslan Kral’a Karşı' adlı oyunda, ormanlar kralı aslan ve çevresindekiler ile halktan biri olan kurnaz tilkinin çatışmaları, sürtüşmeleri ilginç bir serüven biçiminde sahneye taşınıyor.

24 Ocak saat 11.00’de İzmir Sanat’ta sahnelenecek 'Küçük Kuş' adlı oyun ise çocukların hedeflerine ulaşmak için pes etmeden çaba harcamaları gerektiğini anlatıyor.

24 Ocak Çiğli Kültür Merkezi’nde 'Mutlu Ülke' oyununda, görgü kuralları genel ve eğlenceli olarak ele alınıyor.

Zorbalığın bir çözüm olmadığını anlatan 'Avcı ile Kuş' 25 Ocak’ta saat 11.00 ve 14.00’te Gençlik Tiyatrosu’nda olacak.

26 Ocak saat 14.00’te Seferihisar Kültür Merkezi’nde, Cumhuriyetin ne olduğunu, kim tarafından neden ilan edildiğini ve önemini vurgulayan 'Cumhuriyet Çocukları' gösterime sunulacak.

İnteraktif çocuk oyunu 'Sevgi' 26 Ocak saat 11.00 ve 14.00’te İzmir Sanat’ta olacak. 'Oyuncaklar Ülkesi' 27 Ocak saat 11.00 ve 14.00’te Gençlik Tiyatrosu’nda, 2 Şubat saat 11.00 ve 14.00’te de Doğanlar Şapeli Kültür Merkezi’nde çocuklarla olacak.

27 Ocak saat 14.00’te Beydağ Belediyesi Düğün Salonu’nda 'Güneşin Çocukları' adlı oyun, Aziz Vukalos Kilisesi Kültür Merkezi’nde 'Şaşkın' ortaoyunu çocuklarla buluşacak. 28 Ocak'ta 'Sakar Mucitler' saat 14.00’te Bergama Belediyesi’nde, saat 11.00 ve 14.00’te 'Hayalciler' oyunu İzmir Sanat’ta çocukları bekliyor.

Grimm Masallarından 'Hansel ve Gretel' adlı oyunun modern zaman yorumu 29 Ocak saat 11.00 ve 14.00’te Gençlik Tiyatrosu’nda olacak.

30 Ocak saat 14.00’te 'Güzel Hayaller Durağı' Dikili Çandarlı Vuslat Demir Konferans Salonu’nda, aynı gün saat 11.00 ve 14.00’te pandomim gösterisi 'Mrs. Zet' İzmir Sanat’ta sahnelenecek.

'Deniz Kızı Arel’in Maceraları' isimli interaktif çocuk oyunu, hayallerin peşinden gitmeyi anlatıyor. Eser 31 Ocak saat 11.00 ve 14.00’te Gençlik Tiyatrosu’nda.

Gölge ve kukla oyunu olan 'Alice Harikalar Diyarında' 1 Şubat saat 14.00’te Kınık Mustafa Kemal İlkokulu Çok Amaçlı Salon’da çocuklarla bir araya gelecek.

2 Şubat saat 11.00 ve 14.00’te 'Masal Dostlarımız' İzmir Sanat’ta, saat 14.00’te 'Şirinler Aramızda' Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde, yine saat 14.00’te 'Denizlerin Perisi' Menemen Kubilay Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.

Çizgi Film’in tiyatroya uyarlaması olan 'Tom ve Jerry Sıkı Dostlar' ise 3 Şubat saat 14.00’te Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi’nde gösterime sunulacak

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