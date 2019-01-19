Yarıyıl tatilinde çocuklara tiyatro şöleni

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Keloğlan ve Sihirli Tavuk' oyununu, yarıyıl tatili boyunca tüm çocuklara ücretsiz sahneleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oynadığı 'Keloğlan ve Sihirli Tavuk adlı tiyatro oyunu, 20-23-26-28 ve 30 Ocak'ta çocuklarla buluşacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın sömestr tatiline giren öğrenciler için hediyesi olan oyun, belirlenen tarihlerde saat 14.00'te, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda sergilenecek. Oyun için alınacak ücretsiz biletler, 'tiyatro.denizli.bel.tr' üzerinden e-bilet ile veya gişelerden temin edilebilecek.

Başkan Zolan, "Çocuklarımız karnelerini aldı ve tatilleri başladı. Biz de çocuklarımızın daha verimli bir tatil geçirmeleri için Keloğlan ve Sihirli Tavuk oyunumuzu ücretsiz olarak sahneleme kararı aldık. Bu sayede çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmeyi ve kültürel anlamda da kendilerini geliştirmesini istiyoruz" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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