Yarıyıl tatilinde bin öğrenci kayak öğrenecek

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Erciyes Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili süresince yaklaşık bin öğrenciye kayak öğretecek.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren 'Snow Academia Junior' çocuklara önemli imkanlar sunuyor. Yarıyıl tatilinde 7-15 yaş arasındaki çocuklar için kayak kursu açıldı. Kurslara sadece Kayseri’den değil şehir dışından da ilgi gösterildi. Snow Academia Junior’da başarılı olan öğrenciler Spor A.Ş.’nin spor kulübü vasıtasıyla kayak sporuna devam edebiliyor. Kurslar için yaklaşık bin öğrenci başvuruda bulundu.

FOTOĞRAFLI