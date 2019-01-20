Yarıyıl tatilinde 5 bin kitap öğrencileri bekliyor

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından 23 Nisan 2016'da açılan Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, yaklaşık 3 yılda 12 bin küçük okura hizmet verdi.

Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmayı ve gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, -hayırsever Cemal Yücesoy'un da katkılarıyla 2016 yılında, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Park Yücesoy Sitesi yan tarafında yer alan ve 360 metrekare kapalı, 3 bin 600 metrekare açık alana sahip kütüphanede yaklaşık 5 bin kitabın yer aldığı okuma ve etkinlik salonları oluşturuldu. Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana 12 bin 346 çocuk okura ev sahipliği yaptı. Televizyon karşısında ya da bilgisayar başında zaman geçirmek yerine kütüphaneye gelen çocuklar, hem bilgi hem de hayal dünyalarını zenginleştirdi. 0-5 yaş grubuna uygun oyuncaklarla donatılan oyun odası ise aile ya da bakıcılarıyla birlikte gelen binlerce miniği ağırladı.

İZMİR, ()

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