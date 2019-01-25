Yarıyıl tatili, Saklıkent Kar Şenlikleriyle renklenecek

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm Antalyalıları 27 Ocak Pazar günü 3'üncüsü düzenlenecek Saklıkent Kar Şenlikleri'ne davet etti.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Saklıkent Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları için hazırlıklar tamamlandı. 27 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek 3. Saklıkent Kar Şenlikleri, kayak ve snowboard yarışları ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında Konyaaltı Belediyesi Güreş takımı sporcuları er meydanını, kar meydanına taşıyarak kar üstünde güreş tutacak. Saat 13.00'te 1900 metre yükseklikte rock grubu 'Zakkum' konseri gerçekleştirilecek.

Başkan Muhittin Böcek, Saklıkent Kar Şenlikleri'ne tüm Antalyalıları davet etti. Başkan Böcek, “Antalyamızın kış turizmine katkı sağlaması amacıyla 3 yıl önce başlattığımız Saklıkent Kar Şenlikleri bu yıl da dolu dolu geçecek. Lisanslı sporcularımız ilk olarak kayak ve snowboard yarışlarında dereceye girebilmek için mücadele edecek. Şenliklerimizde belediyemizin güreşçileri kar üstünde güreş tutacak. Birbirinden renkli görüntülerin olacağı şenliklerimizde sevilen rock grubu Zakkum sahne alacak" dedi.

Başkan Böcek, kar şenliklerine ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Saklıkent'i ön plana çıkartarak, turizme ve esnafımıza katkı sağlamak istiyoruz. Saklıkent'in bir özelliği Antalya'da denize girilirken, 35 dakika sonra kar keyfi yaşayabiliyorsunuz. Sömestir tatiline denk gelen 3. Saklıkent Kar Şenliklerimiz, öğrencilerimize bir nevi karne hediyesi olacak. Tüm halkımızı bu renkli etkinliğimize bekliyorum" diye konuştu.

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