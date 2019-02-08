Yarışmanın geliri anaokuluna

İZMİR Gündoğdu Lions Kulübü, düzenlediği yetenek yarışmasından elde edilen gelirle Kadifekale semtindeki bir anaokulunun tefrişatını gerçekleştirdi.

Dönem başkanlığını Nurdan Pakoğlu'nun yaptığı İzmir Gündoğdu Lions Kulübü, bu yıl eğitime katkı amaçlı projeler hazırladı. Anaokulu tefrişatına gelir toplayabilmek için Lions kulüpleri arasında 'Yetenek Lions' yarışması hazırladı. Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, jüri üyesi olarak alanlarında deneyimli isimler olan Uğurkan Erez, Neslihan Yargıcı, Armağan Çağlayan, Ertan Kayıtken ve gazeteci Şenay Düdek gönüllü olarak katıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödüller verildi.

Yetenek yarışmasının geliri ile Kadifekale'deki Konak İnkilap İlkokulu'nun iki anasınıfı baştan sona yenilendi. İkinci eğitim dönemine yetiştirilen hazırlıklardan sonra kulüp üyeleri ile sınıfları ziyaret eden Başkan Nurdan Pakoğlu "Çocukların mutluluğu her şeyin önünde geliyor. Okul öncesi eğitime katkı koymak amacıyla hem Lions kulüpleri arasında yarışmalar düzenleyip eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdik, hem de ihtiyaç sahibi okulumuza katkı sunduk. Öğrencilerimizi yine takip edeceğiz, ihtiyaçlarına her zaman katkı koymaya çalışacağız. Bizlere bu projede destek olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI