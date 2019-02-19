Yarınlara Geç Kalmadan turne yollarında

ADANA Devlet Tiyatrosu “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı oyunuyla 5 ilde perde açacak.

Adana Devlet Tiyatrosu, Feyzullah Arslan ve Nermin Ertürkmen’in yazdığı, Gökhan Doğan’ın yönettiği, Yarınlara Ge Kalmadan adlı oyunuyla 19-20 Şubat tarihlerinde Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde, 22 Şubat Cuma günü saat:20.00’de, 23 Şubat Cumartesi günü saat:14.00 ve 20.00 de Denizli Devlet Tiyatrosu Sahnesinde perde açacak. Adana Devlet Tiyatrosu, Muğla ve Denizli’den sonra 27-28 Şubat tarihleri arasında Elazığ Devlet Tiyatrosu Sahnesi, 01-02 Mart Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi ve 04 Mart Pazartesi günü saat:15.00 ve 20.00 de Sivas’ın Gürün ilçesinde seyircisiyle buluşarak turnelerini sonlandıracak.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×