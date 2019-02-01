Yargıtay, Hacıkara cinayetinde kararı ikinci kez bozdu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),() BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2013 yılında, Hacıkara Mahallesi’nde, bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı ve silahlı kavga olayının davasında, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararı Yargıtay ikinci kez bozdu. Dosyanın yargılanmasına yeniden başlanırken; tutuksuz yargılanan 3 kişi de tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

AMELİYATTA HAYATINI KAYBETTİ

Olay 2013 yılında Hacıkara Mahallesi’nde meydana geldi. İnegöl'deki düğünün ardından Hacıkara Mahallesi’ne giden iki kardeş ile Kamettin Kıyar arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahlar çekilirken, taraflar birbirlerine kurşun yağdırdı. Vücuduna kurşun isabet eden 58 yaşındaki Kamettin Kıyar, Çetin Kutluer, Tenar Kutluer, ile Yılmaz Kutluer, yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Taner Kutluer ile Çetin Kutluer ameliyata alınırken, özel bir hastaneye sevk edilen Kamettin Kıyar, ameliyatta hayatını kaybetti. Olaya ilişkin ise Hacıkara Mahallesi’nde keşif yapılmıştı. Keşifte, cinayete karışan 7 kişi ve 8 görgü tanığı, olay gecesini anlatmıştı.

YENİDEN TUTUKLANDILAR

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayetin davasında, Yargıtay, 5 şahsın da fail olduğunu düşündüğü için verilen kararı ikinci kez bozdu. Yargıtay’ın bozma ilamından sonra dosya yeniden İnegöl Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Yargıtay’ın bozma kararının ardından görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Çetin Kutluer ile Ömer Tetik yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada; Yargıtay’ın bozma ilamına uyan mahkeme, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuksuz sanıklar Tenar Kutluer, Yılmaz Kutluer, ile Raşit Kutluer’in tutuklanmasına karar verdi.

'ABİM BIÇIKLAMASIN DİYE ARAYA GİRDİM'

Sanıklardan Taner Kutluer, savunmasında “Yargıtay bozma ilamına katılmıyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Bıçaklandım, abim bir daha bıçaklanmasın diye araya girdim. Ben gözümü hastanede açtım. Nasıl yardım etmiş olabilirim. Yargıtay ilamını kabul etmiyorum” dedi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Diğer sanık Raşit Kutluer ise savunmasında “Yargıtay bozma ilamına katılmıyorum. 4 yıl suçsuz yere cezaevinde yattım. Hiçbir yere kaçmadık. Yargıtay aşamasında tutuksuz yargılanmak istiyoruz. Bizi teşhis edenler resimden teşhis ettiler, bu geçerli bir teşhis değildir. Derdimizi anlatamadık. Canlı teşhis istedik yaptırmadılar” diye konuştu.

Sanık Yılmaz Kutluer de savunmasında “Yargıtay bozma ilamına ben de katılmıyorum. Hiçbir şey yapmama rağmen 4 yıl cezaevinde kaldım” dedi.

Tutuklu sanıklar Çetin Kutluer ile Ömer Tetik, daha önceki savunmalarını tekrarlayarak, suçlamaları kabul etmediler.

Mahkeme heyeti duruşmayı 15 Mart tarihine ertelerken; mahkeme tarafından ilk yargılamada bazı suçlara ceza verilmediği gerekçesiyle Yargıtay bir kez daha yerel mahkemenin verdiği kararı bozmuştu.

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