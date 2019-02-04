Yargıtay, Erdek Kongre ve Kültür Merkezi ile ilgili kararı bozdu

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde 2012 yılında Erdek Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararla inşaatı durdurulan Erdek Kongre ve Kültür Merkezi ile ilgili Erdek Belediyesi’nin Yargıtay’a yaptığı itirazı kabul edildi ve inşaatın devamı yönünde karar çıktı.

Erdek’te, Kimya Yüksek Mühendisi Nerime Yüksel tarafından Çuğra Mevki’nde bulunan araziyi 07.05.2002 tarihinde adını taşıyacak kültür merkezi inşaatı için Erdek Belediyesi’ne bağışladı. Yüksel’in 2003 yılında hayatını kaybetmesi ve inşaatın da belediye tarafından bitirilememesi nedeniyle hayırsever Yüksel’in yeğenleri Yaşar Tolga ve Atilla Merih tarafından, Erdek Belediyesi’nin, söz konusu inşaatı 3 ay içinde başlatıp, 2 yıl içinde tamamlanması koşulu ile hibe koşuluna uymadığı gerekçesiyle Erdek Asiye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Erdek Asliye Hukuk Mahkemesi, 05.03.2015 tarihinde aldığı kararla Yüksel’in mirasçıları lehine karar verirken, belediye tarafından Yargıtay’a yapılan itiraz sonrası, Erdek Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı oy birliğiyle bozdu. Bu kararla birlikte 2012 yılından bu yana devam eden Kimya Yüksek Mühendisi Nerime Yüksel Kongre ve Kültür Merkezi davası, Erdek Belediye Başkanlığı’nın lehine sonuçlandı.

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