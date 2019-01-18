Yargı çalışanlarına iletişim semineri

BURSA’da kişisel gelişim ve NLP uzmanı Oğuz Saygın, Bursa Adliye Sarayı’nda hakim, savcı ve personeline vatandaşlarla nasıl konuşacakları, beden dilini nasıl kullanacakları hakkında uygulamalı seminer verdi. Saygın, günümüzde beden dilinin önemini, asık surat ve gülen surat arasındaki farkı ve farklı insan kişiliklerine nasıl davranması gerektiği konusunda verdiği seminer ilgiyle izlendi.

Bursa Adliye Sarayı Konferans salonundaki seminere Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Başsavcı vekilleri, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi eski Başsavcısı Sait Gürlek, hakim, savcılar, adliye ve denetimli serbestlik şubenin memurları katıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Kişisel gelişim konusunda Oğuz Saygın son derece ehil biri. Etkili iletişim, motivasyon, farklı kişilik türleri, insanları tanıma sanatı ve stres yönetimi konularında Türkiye'nin değişik noktalarında gitmediği yer kalmadığını biliyorum. Bizim değer verdiğimiz bir büyüğümüzdür. Kendisinin faydalı olacağına inancım tamdır. Bizim işimiz insanlarla, adliye olarak işimiz yüzde yüz insanlardır. Dolayısıyla insanlarla etkileşimimiz ve iletişimimiz çok önemli. İletişim kurarken doğru yöntemlerle kurmak, insanı tanımak adına doğru yöntemi bilmek aslında işimizi kolaylaştıracak unsurlardır. Bunun yöntemlerini bilmek adına bugün bu semineri düzenledik" dedi.

'RENKLERİN DE İNSAN KARAKTERLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ VAR'

NLP uzmanı Oğuz Saygın, günlük hayatta yaşanan olaylardan bahsettiği seminerinde, insanları tanıma yönteminde renklerin de bir kıstas olduğunu belirterek, kırmızı rengi sevenlerin kendilerine çok güvendiklerini, sarı rengi sevenlerin dağınık ve şakacı olduklarını, yeşil rengi sevenlerin sakin karakterli olduklarını ve mavi rengi sevenlerin ise diğerlerine oranla daha düzenli ve tertipli olduklarını söyledi. Gülümsemenin aslında iş hayatında ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Saygın, "Gülümserken yüz kaslarımızın çalışması lazım. Çinliler mesela 'gülümsemeyi bilmeyenler dükkan açmasın' derler. Yani gülümsemesini bilmeyen insan hakikaten dükkan açmasın. Tabii burası adliye. Bu konu çok önemli ama buraya gelen vatandaşlara hafif de olsa biraz gülümsemek daha iyi olacaktır" dedi.

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