Yaren, Yenimahalle Belediye Başkanı oldu

YENİMAHALLE Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Etkinlikler Yenimahalle Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törenle başladı. Belediye Hizmet Binası önünde düzenlenen törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Yenimahalleli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Başkan Yaşar’ın Yenimahalle Belediye Başkanlığı önünde bulunan Atatürk anıta çelenk koymasıyla devam etti.

‘MİLLİ GÜNLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ’

Daha sonra Batıkent Meydan da bulunan Atatürk anıtına çelenk koyan Başkan Yaşar “Milli bayramlarımız çok önemli. Hepsini Yenimahalle’de coşkuyla kutluyoruz, kutlamaya da devam edeceğiz. Bu bayram Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağanıdır. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Ulu Önder Atatürk hiçbir devlet adamının yapmadığını yapmıştır; çocuklara ve gençlere bayram hediye etmiştir. O gençlere ve çocuklara güvenen bir liderdi. O aydınlık geleceğin çağdaş gençlikle mümkün olabileceğini söyleyen bir liderdi. Milli günlerimize sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, muhtarlar ve STK’ların da bulunduğu törende Yenimahalleli gençler “Bağımsızlık Meşalesi” de yaktı. TUBİL Halk Dansları Topluluğu ise gösterileriyle etkinliklere renk kattı.

YAŞAR’IN MAKAMINDA ÇOCUK KAHKAHALARI

Törenlerin ardından Yaşar, makamında çocukları ağırladı. Makam koltuğunu Öğretmen Kubilay Ortaokulu’nda okuyan 11 yaşındaki Yaren Taş’a devreden Yaşar, Yaren’e başkanım diye hitap ederek, “Bir isteğiniz var mı” dedi. Belediye Başkanı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Taş, Yaşar’a “Bir gün gerçekten belediye başkanı olursam sizin gibi çalışkan bir başkan olmak isterim. Şuanda istediğim bir şey yok Yenimahalle’de çocuklar için her şey yolunda” dedi ve Başkan Yaşar’a yazdığı teşekkür mektubunu takdim etti.

Yaren’in mektubunda, “Ben de ileride sizin gibi halkın yanında olan, sımsıcak yüreği ile hizmet eden, güler yüzlü, herkesin sevip saydığı ve Atatürk’ün yolundan giden bir belediye başkanı olmak istiyorum. Yenimahallelilere ve biz çocuklara sunmuş olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” cümleleri dikkat çekti.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Makamından misafirlerini uğurlayan Başkan Yaşar, Yenimahalle Emin Sağlamer İlkokulu öğrencilerini de yalnız bırakmadı. Okulun düzenlediği 23 Nisan etkinliklerini izleyen Yaşar, tüm çocukların bayramını kutladı ve bol bol çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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